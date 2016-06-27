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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因收割压力

路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易商说，因收割持续，美元上涨，对市场带来压力。美元攀升，使美国小麦在全球市场的吸引力下降。

CBOT-7月小麦 收低8美分，报每蒲式耳4.46-3/4美元。

在美国农业部的周度作物生长报告公布前，分析师预计，美国冬麦收割完成率为42%，高于上周的25%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为114,406口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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