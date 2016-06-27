芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因收割压力

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易商说，因收割持续，美元上涨，对市场带来压力。美元攀升，使美国小麦在全球市场的吸引力下降。
CBOT-7月小麦 收低8美分，报每蒲式耳4.46-3/4美元。
在美国农业部的周度作物生长报告公布前，分析师预计，美国冬麦收割完成率为42%，高于上周的25%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为114,406口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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