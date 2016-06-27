韩国数据：6月消费者信心指数为99，和上月持平

路透首尔6月28日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国6月消费者信心指数和上月持平，受访者对目前和未来生活状况仍感到悲观。

韩国央行表示，6月综合消费者信心指数(CCSI)为99，和5月时触及的三个月低位99持平。

消费者信心指数低于100，表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。

6月几乎所有分项指数也和5月持平，对目前和未来生活状况的看法略为恶化。

韩国央行调查还显示，6月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.4%，也和5月持平。