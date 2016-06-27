加拿大股市：跌至七周最低，英国退欧令金融股首当其冲

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透多伦多6月27日 - 加拿大主要股指周一触及七周最低收位，英国公投决定退欧重创金融股，油价下跌拖累能源股下滑。
金融股跌2.1%至4月初来最弱水准，因伦敦作为全球金融中心地位的不确定重压市场，且投资者寻求计算全球经济成长可能受到的影响程度。
油价急跌约2%，因美元上涨和周四英国公投后带来市场的不确定性，加拿大银行表现不佳，与欧洲的银行股一道下跌。
多伦多证交所综合指数 收跌202.09点，或1.45%，报13,689.79点，为5月9日来最弱低位。十大类股中有七种下跌，下跌和上涨股家数比例为3:1。
金矿股上涨，因金价仍保持在周五触及的两年高位。
能源股跌2.7%，工业股跌1.6%，科技股下挫2.7%。材料股小幅收低。(完)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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