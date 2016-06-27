纽约期市：ICE期棉收低，因美元上涨和需求迟滞

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透6月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小幅收低，成交清淡，因美元上涨和实货需求仍然低迷。
“没有实质出口需求，”INTL FCStone Inc的Jim Lambert说，他指出美国主要种植地区德州和佐治亚州周末天气良好。
在收市后，周度作物生长报告显示上周种植速度加快，但仍落后于之前五年的均值。
12月期棉合约 收跌0.04美分，或0.06%，报每磅64.38美分，交投区间为64.25-65.4美分。
美元指数 上涨1%。汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.59%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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