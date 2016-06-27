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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 05:28 BJT

纽约期市：ICE期棉收低，因美元上涨和需求迟滞

路透6月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小幅收低，成交清淡，因美元上涨和实货需求仍然低迷。

“没有实质出口需求，”INTL FCStone Inc的Jim Lambert说，他指出美国主要种植地区德州和佐治亚州周末天气良好。

在收市后，周度作物生长报告显示上周种植速度加快，但仍落后于之前五年的均值。

12月期棉合约 收跌0.04美分，或0.06%，报每磅64.38美分，交投区间为64.25-65.4美分。

美元指数 上涨1%。汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.59%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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