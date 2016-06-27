纽约期市：ICE期棉收低，因美元上涨和需求迟滞

路透6月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小幅收低，成交清淡，因美元上涨和实货需求仍然低迷。

“没有实质出口需求，”INTL FCStone Inc的Jim Lambert说，他指出美国主要种植地区德州和佐治亚州周末天气良好。

在收市后，周度作物生长报告显示上周种植速度加快，但仍落后于之前五年的均值。