日韩经济指标预测--6月28日-7月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.6% -0.8% 6月29日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 -- -2.8% 工业生产(较前月) -- -1.3% 服务业产出(较前月) -- +0.5% 2350 日本工业生产 5月初值 -0.1% +0.5% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +0.3% 6月30日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -16.9% 房屋开工(较上年同期) +4.8% +9.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余51.4 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 -1.4% -0.4% 所有家庭支出(较前月) -0.2% +0.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI -- -0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 5月 1.35 1.34 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正4 正6 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正22 央行短观小型制造业景气判断指数 负6 负4 央行短观小型非制造业景气判断指数 正1 正4 央行短观大型企业资本支出预估 +5.9% -0.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -15.0% -19.3% 7月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -6.0% 进口(较上年同期) -- -9.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.9 7月2日(六) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 47.8 7月4日当周 7月4日(一) 暂无重要数据公布。 7月5日(二) 暂无重要数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结