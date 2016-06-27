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亚洲 | 2016年 6月 28日 星期二 06:27 BJT

更新版 1-《全球汇市》英镑刷新31年低点且欧元大跌，英国脱欧余震未消

(新增文末收盘表格)
    * 英镑触及31年新低1.3122美元
    * 欧元大跌0.9%，仍高于上周五的低点
    * 日本央行可能干预汇市限制了日圆的升幅

    路透纽约6月27日 - 英镑周一跌至31年新低，反映出英国投票脱欧后投资者沉重的悲观
情绪，分析师预计未来几个月英镑将进一步深跌。欧元也下挫。
    
    英镑兑美元 触及1985年中来最低水准1.3122美元，较6月23日公投当日收盘水
准暴跌了约11.7%。分析师预计，英镑将进一步下滑，交易商会密切关注公投的余波。
        
    英镑兑美元纽约尾盘大跌3.8%至1.3182美元，尽管英国财政大臣奥斯本试图安抚市场，
称英国经济形势良好，英国政府和央行会采取进一步行动。
    
    欧元 也保持疲弱，纽约尾盘跌0.9%，报1.1011美元，盘中低见1.0971美元。今日
日低仍略高于上周五触及的三个半月低点1.0909美元。
    
    苏格兰分离主义可能发起新运动，欧盟的回应尚待确认，以及欧盟是否有能力应对反欧
盟党派在欧洲各地发起的攻势，也都是英镑可能进一步下挫的原因。
    
    “英镑并未遭遇全面恐慌，但不确定性不断升级将令英镑可能屡创新低，”Western Un
ion Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    Manimbo表示，央行官员安抚性的讲话帮助支撑英镑，但英镑仍有可能在年底前跌穿1.2
0美元，因英国经济面临的不利因素占上风。
    
    信贷评级机构标准普尔下调了英国的最后一个最高等级评等，但英镑仍高于日低。分析
师表示，交易商对标普此举并不意外。
    
    日圆兑美元受避险需求带动小涨，尽管市场对日本央行可能进场干预阻止日圆升势的预
期限制了升幅。美元兑日圆 跌0.3%，报101.92日圆，持于上周五触及的略高于99日圆
的逾两年半低点上方。
    
    美元兑瑞郎 升至逾三周最高的0.9820瑞郎，分析师表示，瑞士央行进一步干预打
压瑞郎的可能性助燃了美元的升势。
    
    美元指数 纽约尾盘升1.1%，报96.469。    
 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年   
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1022   1.1115   -0.84   +1.49   1.0860
    美元/日圆            101.99   102.19   -0.20  -15.22   120.30
    欧元/日圆         112.40   113.52   -0.99  -13.85   130.47
    美元/瑞郎            0.9779   0.9731   +0.49   -2.39   1.0018
    英镑/美元            1.3218   1.3678   -3.36  -10.31   1.4738
    美元/加元            1.3071   1.3001   +0.54   -5.55   1.3839
    美元/离岸人民币       6.6806   6.6356   +0.68   +1.71   6.5680
    澳元/美元            0.7322   0.7458   -1.82   +0.65   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0781   1.0811   -0.28   -0.96   1.0886
    欧元/英镑         0.8340   0.8126   +2.63  +13.21   0.7367
    新西兰元/美元        0.6994   0.7130   -1.91   +2.48   0.6825
    美元/挪威克朗        8.5684   8.3972   +2.04   -3.07   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4508   9.3782   +0.77   -1.57   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5559   8.4615   +1.12   +1.30   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4334   9.4390   -0.06   +2.87   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)

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