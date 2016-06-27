更新版 1-《全球汇市》英镑刷新31年低点且欧元大跌，英国脱欧余震未消

(新增文末收盘表格) * 英镑触及31年新低1.3122美元 * 欧元大跌0.9%，仍高于上周五的低点 * 日本央行可能干预汇市限制了日圆的升幅 路透纽约6月27日 - 英镑周一跌至31年新低，反映出英国投票脱欧后投资者沉重的悲观 情绪，分析师预计未来几个月英镑将进一步深跌。欧元也下挫。 英镑兑美元 触及1985年中来最低水准1.3122美元，较6月23日公投当日收盘水 准暴跌了约11.7%。分析师预计，英镑将进一步下滑，交易商会密切关注公投的余波。 英镑兑美元纽约尾盘大跌3.8%至1.3182美元，尽管英国财政大臣奥斯本试图安抚市场， 称英国经济形势良好，英国政府和央行会采取进一步行动。 欧元 也保持疲弱，纽约尾盘跌0.9%，报1.1011美元，盘中低见1.0971美元。今日 日低仍略高于上周五触及的三个半月低点1.0909美元。 苏格兰分离主义可能发起新运动，欧盟的回应尚待确认，以及欧盟是否有能力应对反欧 盟党派在欧洲各地发起的攻势，也都是英镑可能进一步下挫的原因。 “英镑并未遭遇全面恐慌，但不确定性不断升级将令英镑可能屡创新低，”Western Un ion Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 Manimbo表示，央行官员安抚性的讲话帮助支撑英镑，但英镑仍有可能在年底前跌穿1.2 0美元，因英国经济面临的不利因素占上风。 信贷评级机构标准普尔下调了英国的最后一个最高等级评等，但英镑仍高于日低。分析 师表示，交易商对标普此举并不意外。 日圆兑美元受避险需求带动小涨，尽管市场对日本央行可能进场干预阻止日圆升势的预 期限制了升幅。美元兑日圆 跌0.3%，报101.92日圆，持于上周五触及的略高于99日圆 的逾两年半低点上方。 美元兑瑞郎 升至逾三周最高的0.9820瑞郎，分析师表示，瑞士央行进一步干预打 压瑞郎的可能性助燃了美元的升势。 美元指数 纽约尾盘升1.1%，报96.469。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1022 1.1115 -0.84 +1.49 1.0860 美元/日圆 101.99 102.19 -0.20 -15.22 120.30 欧元/日圆 112.40 113.52 -0.99 -13.85 130.47 美元/瑞郎 0.9779 0.9731 +0.49 -2.39 1.0018 英镑/美元 1.3218 1.3678 -3.36 -10.31 1.4738 美元/加元 1.3071 1.3001 +0.54 -5.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.6806 6.6356 +0.68 +1.71 6.5680 澳元/美元 0.7322 0.7458 -1.82 +0.65 0.7275 欧元/瑞郎 1.0781 1.0811 -0.28 -0.96 1.0886 欧元/英镑 0.8340 0.8126 +2.63 +13.21 0.7367 新西兰元/美元 0.6994 0.7130 -1.91 +2.48 0.6825 美元/挪威克朗 8.5684 8.3972 +2.04 -3.07 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4508 9.3782 +0.77 -1.57 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5559 8.4615 +1.12 +1.30 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4334 9.4390 -0.06 +2.87 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)