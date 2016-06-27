欧洲政经：欧洲央行总裁德拉吉对英国退欧表示难过

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透葡萄牙辛特拉6月27日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对英国退欧表示“难过”。英国退欧震动全球市场，并引发对欧盟未来的质疑。
德拉吉表示，“目睹了整个事件的进展，‘难过’最能表达我们的感受。”这是周四公投结果出炉后，德拉吉首次发表评论。
德拉吉周二将前往布鲁塞尔，参加两天的欧洲理事会会议，德拉吉料将向各国领导人简述英国退欧对欧元区的影响。目前他正在葡萄牙辛特拉参加欧洲央行主办的中央银行论坛。
原定周三在辛特拉与英国央行、美联储总裁举行的小组讨论会已取消。
国际清算银行周六表示，各国央行准备合作，以在英国公投退欧后保持金融稳定。 (完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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