金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.4%，报794.56点。
中国股市：沪综指低开高走收升1.45%，个股普涨小盘股表现活跃
中国汇市：英脱欧拖累人民币大跌245点创五年半新低，但未现恐慌购汇
香港股市：收盘变动不大，英国退欧引发的惶恐减弱
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.72%，报49,245.531点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3931/46，上日收报3.3785/97。
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南非股市：收跌逾3%，连续第二个交易日大幅下挫。指标Top-40指数 收盘下跌3.13%，报44,142.75点；大盘综合指数 收盘下跌3.08%，报50,086.68点。
南非汇市：兰特兑美元重挫达3%，英国退欧继续打压全球风险需求
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印度股市：在震荡交投中小幅收高，雨季延长的预期推动水泥制造商和农业相关企业上扬，抵消了英国退欧带来的冲击。BSE指数 收盘上涨0.02%，报26,402.96点；NSE指数 收盘上涨0.08%，报8,094.7点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.945/67.955，上日收报67.96/.67.97。卢比汇价收盘变动不大，出口商的美元卖盘抵消了投资者避险以及进口商月底买入美元对卢比的打压。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.6%，报888.78点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌3.1%，报459.82点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.34%，报65.488；卢布兑欧元 升值0.35%，报72.215。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)