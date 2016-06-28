金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.72%，报49,245.531点。

南非股市：收跌逾3%，连续第二个交易日大幅下挫。指标Top-40指数 收盘下跌3.13%，报44,142.75点；大盘综合指数 收盘下跌3.08%，报50,086.68点。

印度股市：在震荡交投中小幅收高，雨季延长的预期推动水泥制造商和农业相关企业上扬，抵消了英国退欧带来的冲击。BSE指数 收盘上涨0.02%，报26,402.96点；NSE指数 收盘上涨0.08%，报8,094.7点。