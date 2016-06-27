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亚洲 | 2016年 6月 28日 星期二 07:48 BJT

《全球汇市》英镑走势仍然低迷，关注欧盟峰会

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1012  1.1022  -0.09  +1.40  1.0860
    美元/日圆            101.89  101.99  -0.10 -15.30  120.30
    欧元/日圆         112.21  112.40  -0.17 -14.00  130.47
    美元/瑞郎            0.9778  0.9779  -0.01  -2.40  1.0018
    英镑/美元            1.3230  1.3218  +0.09 -10.23  1.4738
    美元/加元            1.3068  1.3071  -0.02  -5.57  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6812  6.6806  +0.01  +1.72  6.5680
    澳元/美元            0.7341  0.7322  +0.26  +0.91  0.7275
    新西兰元/美元        0.7012  0.6994  +0.26  +2.74  0.6825
    澳元/日圆         74.860  74.730  +0.17 -14.56  87.620
    新西兰元/日圆     71.460  71.330  +0.18 -12.83  81.980
    英镑/日圆         134.85  134.70  +0.11 -23.91  177.22
    澳元/新西兰元     1.0472  1.0470  +0.02  -1.80  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/汪红英/孙国玉/戴素萍 审校 王兴亚/李爽/陈宗琦/许娜)

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