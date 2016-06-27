《全球汇市》英镑走势仍然低迷，关注欧盟峰会

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1012 1.1022 -0.09 +1.40 1.0860 美元/日圆 101.89 101.99 -0.10 -15.30 120.30 欧元/日圆 112.21 112.40 -0.17 -14.00 130.47 美元/瑞郎 0.9778 0.9779 -0.01 -2.40 1.0018 英镑/美元 1.3230 1.3218 +0.09 -10.23 1.4738 美元/加元 1.3068 1.3071 -0.02 -5.57 1.3839 美元/离岸人民币 6.6812 6.6806 +0.01 +1.72 6.5680 澳元/美元 0.7341 0.7322 +0.26 +0.91 0.7275 新西兰元/美元 0.7012 0.6994 +0.26 +2.74 0.6825 澳元/日圆 74.860 74.730 +0.17 -14.56 87.620 新西兰元/日圆 71.460 71.330 +0.18 -12.83 81.980 英镑/日圆 134.85 134.70 +0.11 -23.91 177.22 澳元/新西兰元 1.0472 1.0470 +0.02 -1.80 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/汪红英/孙国玉/戴素萍 审校 王兴亚/李爽/陈宗琦/许娜)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选