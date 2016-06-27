《中国报摘》--中国证券报6月28日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平周一主持召开中央全面深化改革领导小组第二十五次会议，他强调，地方是推进改革的重要力量，要增强改革定力，聚集改革资源，激发创新活力，更加富有成效地抓好改革工作。

* 其他:

--万科 2015年度股东大会周一召开，股东大会审议的五项议案中，董事会、监事会报告两个议案未获通过。

--深圳证交所周一向华润及宝能系分别下发关注函，要求双方各自说明，是否互为一致行动人。问询函称，双方同时宣布将在下次万科股东大会上联手否决引入深圳市地铁集团有限公司的预案，并指控万科内部人控制等治理问题，涉嫌形成关联和一致行动人关系。

--中国国务院办公厅发布《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，通知要求全面清理各类保证金，转变保证金缴纳方式，按时返还保证金，严格工程质量保证金管理，实行农民工工资保证金差异化缴存办法，规范保证金管理制度，严禁新设保证金项目。

--兴业证券 公告称，如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行而受到处罚，公司拟使用自有资金5.5亿元人民币设立欣泰电气投资者先行赔付专项基金，赔付发生后将对公司业绩产生影响。