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亚洲 | 2016年 6月 28日 星期二 08:30 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆承压，但守在上周五所及低点上方

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* 英镑/日圆昨晚跌至133.30-40区域，之后小幅反弹

* 上周五公投之后跌至133.25，目前守在略高于该点位的水平，趋势向下

* 英国评级被降，英国央行有可能放宽政策，以及英国最终退欧都是利空

* 下方支撑位在小时图一目均衡转换线134.29，上方基准线在135.57

* 英镑/日圆可能很快测试12月12日低点131.50区域，9月11日低点在116.80

* 市场可能维持交投稀疏，走势动荡，关注日本方面的逢高出脱卖盘(完)

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