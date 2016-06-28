《美国上市公司业绩公布日程表》--6月28日至7月5日

路透6月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年6月28日 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 2016年6月28日 AMC NKE.N Q4 2016 耐克公司(耐吉/Nike) 2016年6月29日 BMO GIS.N Q4 2016 General Mills Inc 2016年6月29日 BMO MON.N Q3 2016 孟山都(Monsanto) 2016年6月29日 BMO AYI.N Q3 2016 Acuity Brands Inc 2016年6月30日 BMO MKC.N Q2 2016 味好美(McCormick) 2016年6月30日 BMO DRI.N Q4 2016 Darden Restaurants Inc 2016年6月30日 BMO STZ.N Q1 2017 Constellation Brands Inc 2016年6月30日 BMO PAYX.OQ Q4 2016 Paychex Inc 2016年6月30日 11:30 CAG.N Q4 2016 ConAgra Foods Inc 2016年6月30日 AMC MU.OQ Q3 2016 美光(Micron Technology) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 白云)