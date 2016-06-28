《全球重要经济事件一览表》--6月28日-7月5日

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6月28日(二)

北京--中国国家发改委召开“降低实体经济成本 价格主管部门在行动”专题新闻发布会(0130)。

天津--第十届世界经济论坛夏季年会。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行总裁德拉吉在该央行的中央银行论坛就“国际货币和金融体系的未来”发表讲话(0800)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行执委科尔参加欧洲央行的中央银行论坛主题为“宏观经济和货币挑战”的讨论(0830)，欧洲央行执委普雷特参加该讨论(1100)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔就“近期经济形势、货币政策考量和长期前景”发表讲话(2300)。

海牙--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲理事会外交关系年会发表演说(0800)。

伦敦--英国央行金融政策委员会会议。

伯明翰--英国商务大臣Sajid Javid举行企业和行业领袖圆桌会议。

布鲁塞尔--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就“欧洲经济政策前景如何？”发表讲话(1100)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至29日)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在全国经济对话年度会议上致闭幕辞(1115)。

巴西利亚--巴西央行公布季度通胀报告(0730)。

6月29日(三)

北京--国台办举行例行新闻发布会(0200)。

北京--G20能源部长会议(至30日)。

莫斯科--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜在年度银行业大会发表演说(0300)。

葡萄牙辛特拉--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦参加欧洲央行中央银行论坛的政策小组讨论(1330)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在欧洲央行的中央银行论坛上参加“金融监管调整”讨论会(0800)，欧洲央行委员冈斯坦西欧也将参加(1030)。欧洲央行总裁德拉吉将参加政策小组讨论(1330)。

6月30日(四)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐在美国商会会议上就韩国经济形势和加强韩美经济合作发表演说(0300)。

台北--台湾央行第二季全体理监事会(预估0900举行记者会)。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1920)。

法兰克福--欧洲央行公布6月议息会议记录(1130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

7月1日(五)

伦敦--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表演说(1500)。

伦敦--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在金融时报举办的会议上发言(1000)，英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在此次会议上发言(1500)。

巴黎--值巴黎俱乐部(又称10国集团)成立60周年之际，欧洲央行执委科尔参加圆桌讨论(0715)。

维也纳--奥地利央行发布金融稳定报告，之后央行总裁诺沃特尼召开记者会(0830)。

7月3日(日)

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔参加主题为“欧盟已死，欧盟万岁！”的会议(0910)。

7月4日(一)

渥太华--加拿大央行公布企业前景调查和高级信贷人员调查(1430)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至7月5日)。

7月5日(二)

宾厄姆顿--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就政策和经济发表讲话(1830)。

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

法兰克福--第八届欧洲央行统计会议，主题为“央行统计学--超越简单加总”(至7月6日)。发言嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特与劳滕施莱格、委员Turalay Kenc以及希腊央行总裁史托纳拉斯。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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