港报社评：冰岛创造传奇，香港不妨取经--信报6月28日

喜爱旅游的香港人近年盯上了斑斓玄幻的北极光，所以位处北极圈的冰岛一时之间炙手可热，首都雷克雅未克（Reykjavik）本来读起来诘屈聱牙，现在反而琅琅上口；如今再加上一个万众瞩目的欧洲国家盃，素被视为弱旅的冰岛平地一声雷，首度杀入决赛周即晋级次圈，香港人对于这个偏远得恍似外太空的北欧小国，应该更加充满好感。当然，由于冰岛在16强淘汰赛的对手是使不少港人心结难解的英格兰，万一赛果让忠贞不二的拥英派球迷失望，好感说不定会变成如吃一记闷棍。

欧国盃冰岛对英格兰赛事在今日清晨进行，截稿之前无法凭水晶球预卜成败吉凶。假如散发北极光斑斓玄幻的冰岛，再下一城跻身八强，那自然是惊天动地的球坛大事；即使被牌面高一线的英格兰踢出局，这个人口才33万的国家已堪称胜利完成其历史任务。须知道，冰岛是欧国盃决赛周的新丁，＂大乡里出城＂第一次露面，马上以一胜二和的佳绩取得小组出线资格，光是这一点已足以名扬四海。

如果说李斯特城赢得英超联冠军是神话，那么冰岛就是欧国盃的大衞，面对一众霸气峥嵘的巨人亦无惧色。无独有偶，冰岛政坛近日也上演一幕大衞击倒巨人歌利亚的好戏，毫无从政经验的历史教授兼政治评论员约翰内森（Gudni Johannesson）当选总统，得票率接近百分之四十，压倒多名候选人，包括从政经验丰富的前总理奥德桑（David Oddsson）。

约翰内森能够脱颖而出，跟民众反建制的怨气有莫大关系，远的有2008年金融海啸导致冰岛濒临破产，近的有巴拿马文件揭发诸般权贵隐瞒资产，传统政治精英不是被指摘为公务无能，就是私德无耻，造就没有包袱的政治素人一举登上总统宝座。约翰内森承诺，要恢复选民对政治制度的信心；他其中一个得民心的主张，是反对冰岛加入欧盟。冰岛本来就不是欧盟成员，现在又有英国公投脱欧的闹剧，冰岛国民乐得由一位同声同气的疑欧派人物担任总统。

对于香港人来说，相信更加感兴趣的是冰岛如何在球坛洗脱＂鱼腩部队＂的污名，能否为昔日的亚洲足球王国带来浴火重生的启发作用。才四年前，冰岛在国际足协的排名仅仅是131，跟排名143的香港相差不远，可是四年过来，冰岛不但在排名榜上一度飙升超过100位，目前名列第33，而且在欧国盃踢出骄人佳绩，靠的是什么？

我们曾经讲过，人口多寡与足球表现并不构成直接关系，否则小国荷兰就不会是球坛劲旅。如果人口多代表足球劲，那么拥有13亿人口的中国早就拿下世界盃了，没必要隔三岔五即让恨铁不成钢的球迷＂哭波丧＂。

人口少到只有33万的冰岛，推动足球发展靠的是硬件和软件兼备。硬件指的是大量兴建国际标准的室内足球馆，馆内设有大大小小的球场，让人在冰天雪地的环境亦可全年无休享受踢波乐趣，不像香港的足球爱好者总是遇上＂土地问题＂。至于软件，是教练人才济济，冰岛有180人拥有欧洲足协A级教练牌，600人拥有B级教练牌，平均每500个冰岛人有一位教练，比例远胜每1.1万人才有一名教练的英格兰。冰岛的小朋友从几岁开始已得到有牌教练悉心指导，每间学校隔邻都有港式烂地望尘莫及的标准球场，因此该国的青年训练计划十分出色，新秀们羽翼渐长则前往欧洲大陆接受职业竞技洗礼，随之而来的是国家队一举成名天下知！

香港如要浴火重生，令一潭死水的球坛再现朝气，最应该效法的正正是缺乏人口优势的小国。荷兰人口1,600万，香港700万人口是冰岛的20多倍，特区政府何不取经参考？最低限度，政府应该兴建更多的球场，让足球小将拥训练之所，绿茵英雄有用武之地。（完）

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