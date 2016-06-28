港报社评：通报机制须具体明确，勿再留弹性含糊空间--明报6月28日

公安部回应特区政府的建议，同意尽快就进一步完善相互通报机制进行磋商。铜锣湾书店事件挫损了港人对＂一国两制＂的信心，今次磋商若获得积极成果，可以减轻港人对人身自由受到剥蚀的疑虑。按铜锣湾书店事件暴露的情况，两地就通报渠道、通报范围、通报方式和通报内容等都存在问题，期望今次在这4方面会有实质具体安排，尽量减少含糊弹性，使执行机关和人员知所遵行。

现行内地执法机关与本港警方的相互机制安排，于2001年1月实施。通报范围是香港居民在内地涉嫌犯罪，被内地采取刑事强制措施，内地就要向本港通报，包括涉及公安、海关、国安和人民检察院的案件。本港须向内地通报的是警务处、海关和入境处对内地居民提出刑事检控的情况。

铜锣湾书店5人由去年10月起先后＂失踪＂，事态引起市民关注之后，特首梁振英、保安局和警方一再表示按通报机制向内地查询，但是迟迟无回音。然后在1月18日，广东省公安厅覆函本港警方，有＂经了解，李波现在内地＂之说，被解读为李波不在广东，但是未交代他在哪里。到3月2日，广东省公安厅又覆函本港警方，指被采取强制措施的书店其余3人吕波、张志平和林荣基，＂将于数天内取保候审＂，覆函未提及李波的情况，但是林荣基等3人将取保候审，即是他们涉及刑事案件，而内地没有按规定向本港警方通报。

根据当年披露的通报渠道，是由公安部警务合作联络官和香港警务处联络事务科对口，当时的解读是他们相互之间直接向对方通报，不涉及地方公安机关。不过，铜锣湾书店事件显示本港警方的对口单位是广东省公安厅；问题是广东省公安厅未拘留书店的人，＂经了解＂应该知道5人被拘留在哪里，却不告知本港警方，而是继续做中间传话人。另外，本港警方获得＂经了解＂覆函之后，按通报机制安排，警方或保安局应该可以向公安部查询；根据已知情况，他们并无这样做，到林荣基召开记者会爆料之后，市民才知道书店的人被拘留在宁波。至于警方和特区政府是否早就知道，不得而知。

铜锣湾书店事件暴露了通报渠道有问题。本来，若内地各个地方的公安厅、公安局都知道与本港警方的相互通报机制，并确切执行，则本港直接与地方对口就没有问题。现在的问题是：只要内地不通报，本港警方即使接获＂失踪＂人士家属报案，也只能通过广东省公安厅向内地其他公安机关查询，不获答覆或迟迟不回覆就难以避免。而在铜锣湾书店事件，特区政府未直接联络公安部寻求协助，也使人费解。另外，基于林荣基所说他的案件涉及＂中央专案组＂，未见内地当局否定，因此，当年规定4个部门单位的港人涉及刑事拘留都要通报有明显不足，需有更具体规定。

审视铜锣书店事件的通报失效，通报机制安排须有如下强化安排： 首先，不管是中央机构、军队、中央专案组或是其他具官方身分的执法，只要对涉事港人采取强制措施，都要通报。本港搞不清楚内地有多少官方执法，例如今次就冒出个中央专案组，只能靠内地的周延规管。

其次，一应官方执法，无论涉及什么部门，只要对涉嫌犯罪港人采取强制措施，都应该知道一定要通报香港警方。因为若不通报，以内地幅员之大，即使港警接获＂失踪＂人士的家属报案，也不知道从何查起，单靠广东省公安厅协助，今次的失效说明他们也帮不上忙。因此，内地在官方执法系统、部门、单位等之间，须广为宣传，使他们都知道对香港通报的必要。

第三，现行机制未规定通报时限，使涉案港人的基本权利和法律权利有可能受到损害，因此，须规定通报时限。以历来大多个案通报情况，新安排应规定在14日之内的时限通报，不应再有＂合理时间＂、＂适当时间＂之类的含糊说法，以促使执法人员在时限内完成通报。

第四，香港警方事事直接联络北京公安部，或许不切实际，因为公安部对地方执法部门人员做了什么事，不可能全部知悉；不过，仍有必要强化公安部警务合作联络官和香港警务处联络事务科直接通报的机能，使本港警方向地方查询联络遭遇困难时，可向北京公安部寻求协助扫除阻碍。 第五，尽快通报涉案被拘留港人，主要为使他们得到及时和必要协助，包括法律服务。目前本港在内地已经设有4个经贸办事处，分别在广东、上海、成都和武汉，另外在福建、深圳、山东和重庆也设有联络处；这些办事处和联络处的工作人员应可获准初步探视被拘留港人，他们的探视行动须符合内地法律规定和要求。我们认为，只要做到这5点，除了修补通报机制的疏漏，显示中央积极回应港人诉求，对强化港人和国际社会对＂一国两制＂的信心，可以起到一定作用。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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