港报社评：脱欧现恐慌，多了人求稳--星岛日报6月28日

西班牙大选虽然再度产生没有政党议席过半数的悬持国会，不过，执政党得票增加，而本来声势浩大的左翼激进反对党派却无甚进展，屈居第三大党，反映在英国公投决定脱离欧盟后的首个欧洲国家大选中，求稳的选民多了。 英国公投脱欧后，法国和荷兰的在野极右政党亦提出公投脱欧诉求。西班牙是少数不受极右种族主义政党困扰的国家，没有脱欧压力，但不等如西班牙人对欧盟一片好感。西班牙和希腊同属于出现国债危机的＂欧猪＂国家，对欧盟所下的紧缩财政苦药，怨声载道。 现时西班牙每五个人就有一个失业，年轻人失业率更高达四成半，政府紧缩开支所产生的民怨，令反对紧缩政策的新崛起左翼＂我们可以＂党大受欢迎，在去年十二月的大选中得到两成选票，成为国会第三大党，今次结合另两个小党组成＂联合我们可以＂，选前民调显示大有机会取代社会党成为第二大党。

结果却显示，＂联合我们可以＂得票率大致原地踏步，其他政党流失的选票，全部去了继续推行紧缩政策的执政人民党，令该党增加了十四席。 西班牙在半年内举行两次大选，原因是上次选举无一政党取得过半数议席，又组不成联合政府，令得票最多的人民党处于类似看守政府地位。今次多了选民不欲再出现＂跛脚鸭＂政府，而＂联合我们可以＂党魁表示支持就加泰罗尼亚地区是否独立举行公投，更难得到希望维持稳定者的选票。 西班牙人不满现状，但是更加担心翻天覆地改变的风险。希腊人选出反紧缩的左翼政党执政，结果经济更差，要推行比以前更痛苦的紧缩措施。英国人公投脱欧，引发英镑急挫等政治和金融震荡，已经有投票支持脱欧者表示后悔，至于当初以为留欧派必胜而懒得去投票的选民，更是后悔莫及。

不过，西班牙民意仍然相当分歧。求稳的人多了，却又未多到令执政党可以赢得过半数议席，西班牙政局因此继续在能否组成联合政府问题上悬而未决。西班牙人和希腊人一边埋怨，一边不愿意脱欧，原因是仍然要靠欧盟注资挽救经济，又不像英国有自己的独立货币，脱欧产生的冲击更大。 至于法国和荷兰，则是欧盟中的富国，有相当部分国民不喜欢无了期接济欧盟中的穷亲戚，更不满移民和难民涌进。英国公投脱欧，令法荷等国内脱欧声浪比以前响亮，但同时会令更多国民加强对改变现状的警惕。 对改变现状的疑虑会否变大，很大程度视乎脱欧产生的痛苦指数。英国脱欧痛苦指数愈高，愈能阻吓其他欧盟成员及其国民的离心，不过，欧盟亦可能要付出重大代价。如果双方能够＂好来好去＂顺利过渡，却又会失去阻吓力。这个两难之局恐怕会持续一段日子。（完）

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