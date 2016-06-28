港报社评：公共资源应帮助最有需要的人群--文汇报6月28日

房委会完成两年一度的租金检讨，全港70多万公屋租户9月1日起将加租一成。有关方面表示，未来不会采取＂一刀切＂的租金宽免，而是有针对性地帮助困难户。社会主流意见认同，这是能够体现社会公平的做法。因为，社会公平并非简单的平均主义，公帑应该用在最有需要的地方。过去多次租金检讨，已经一再推出免租措施抵消加幅。如果这次再一律免租1个月，不仅房委会将面临20亿元赤字，而且明显有违公平原则，也不是善用资源之举。只有采取有针对性地帮助困难户，让公帑用得其所，才能真正体现社会公平正义。

最近进行的公屋租金检讨显示，2013至2015年，公屋租户平均每月入息增幅超过16%。按现时租金调整上限最高不超过一成的机制，所有的公屋将要加租一成。过去几年，由于要体现＂还富于民＂的施政方针，政府采取了不增加住户实际负担的措施。2010年检讨时仅加租4.68%，住户获免租1个月；2012年也按机制加租一成，当年更获免租3个月，＂明加实减＂；2014年，收入升幅达19%，按机制也只是加租一成，并代交1个月租金。由此可见，公屋租户过去多年已获十分优厚的宽免，房委会更投入了大量的资源来补贴，居住在公屋的市民，无论其经济状况如何，都可以划一地享受到了有关的优惠。房委会此次提出，不倾向＂一刀切＂式的宽免，而是有针对性地帮助有需要的困难户，这不仅是为了改善房委会财政状况，防止出现更大赤字的需要，更是体现出公帑需要更合理运用的原则。

有意见认为，本次租金调整是对比2013至2015年的住户入息，那两年经济好，而今经济放缓，因此不该加租。但只要稍作思考，就可以看到这种意见的片面之处，政府为兴建公屋和管理公屋，已经投入了大量的资源，公屋住户已享有多重资助，如果将过去的＂派糖＂视作＂惯例＂，次次都要求不加租或者免租抵消加幅，显然是不合理。虽然经济出现下调迹象，住户不想多花钱乃人之常情，但如果都是＂一刀切＂宽免，则意味着连住在公屋里的富户也可同时获益，显然不是有限资源的最合理运用。

鉴于现时最多加租一成的封顶安排，已经在相当程度上能够保障到租户的利益，加上对经济困难的租户，房委会的租金援助计划也可协助解决短期需要。更重要的是，政府的资源必须用到最需要的地方，大量轮候册上的市民要求有更多资源兴建公屋，加快他们的＂上楼＂速度，如果房委会连按机制的租金收入都得不到保障，又如何能够善用资源来改善公屋的兴建与营运呢？因此，社会舆论大多支持房委会此次有针对性善用资源的做法，希望有关方面能够把这些道理向公屋居民解释清楚，同时，对有实际困难的住户加以适度支援，把这个措施扎扎实实地做细做好。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘