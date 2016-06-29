《香港重要政经日程》--6月29日-7月7日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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================== 今日重要政经消息=================
6月29日（周三）
09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 胜狮货柜 股东周年大会。
14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。
14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。
15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。
安贤园中国 公布全年业绩。
波司登 公布全年业绩。
资本策略地产 公布全年业绩。
大快活 公布全年业绩。
五龙电动车 公布全年业绩。
辉山乳业 公布全年业绩。
金利丰金融 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
6月30日（周四）
公布5月份零售销售数字。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底止外汇基金总资产。
10:00 中国飞机租赁 股东特别大会。
10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。
11:00 首创环境 股东周年大会。
11:00 辉山乳业 全年业绩发布会。
11:30 波司登 全年业绩发布会。
14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。
15:15 天誉置业 简布会。
中国资源交通 公布全年业绩。
福记食品服务 公布全年业绩。
富临集团 公布全年业绩。
金源米业 公布全年业绩。
广泽地产 公布全年业绩。
海尔智能健康 公布全年业绩。
冠忠巴士 公布全年业绩。
世界华文媒体 公布全年业绩。
万华媒体 公布全年业绩。
必瘦站 公布全年业绩。
维珍妮 公布全年业绩。
7月1日（周五）
香港特别行政区成立纪念日假期。
7月4日（周一）
11:00 光汇石油 股东特别大会。
12:00 罗兵咸永道IPO市场中期回顾与展望记者会。
7月5日（周二）
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
11:30 海航国际 股东特别大会。
14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。
*15:30 世邦魏理仕香港商业房地产市场2016年上半年回顾及下半年展望新闻发布会。
7月6日（周三）
永丰集团 首日挂牌。
公布6月份香港PMI。
10:00 恒发洋参 股东特别大会。
15:30 汉国置业 股东特别大会。
16:00 上置集团 股东特别大会。
16:30 建业实业 股东特别大会。
7月7日（周四）
公布6月底止外汇储备资产数字。
09:30 联想集团 股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完