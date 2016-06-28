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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 10:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元触及1.3330上方水准，美元全线走软

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* 英镑/美元受空头回补推动，涨至1.3330，美元脱离早前高点

* 澳元/美元引领美元走跌，日股日经指数反弹提振冒险意愿

* 英镑/美元依然脆弱，很少有人愿意持有英镑仓位

* 前支撑位1.3500左右将成为阻力位

* 人气依然偏空，因为英国政局持续不确定

(完)

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