台湾债市：10年券殖利率随美债续跌，惟追价意愿略转弱静待央行决议

路透台北6月28日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二早盘再走跌。交易员指出，受美债殖利率续挫激励，早盘台债殖利率跟着走低，惟随殖利率下探历史低档，加上台股开低后拉升走稳，追多意愿转弱，市场静待央行周四理监事会结论。

他们表示，英国脱欧对台湾经济直接冲击虽然不大，但后续须视脱欧后对欧盟经济的冲击，进而间接对台湾可能产生的影向；而短线台债因美债殖利率持续走跌，且市场估周四央行可望再降息激励下，料殖利率将缓步走低。

〞目前偏多看待，还看不到有什么反弹的契机。〞一位大型商银交易员说。

他指出，相较于美债殖利下跌幅度，这波台债殖利率反应幅度不及美债大，但估台债殖利率将缓慢走跌，〞大家都在等礼拜四央行开奖，然后殖利率再往下测，但反弹空间应该有限，大家都等着上来就要补货。〞

他并称，央行周四应该会降息，惟降息后若未同步下调隔拆利率，料殖利率将先下后上，料10年券殖利率有机会先跌破0.70%，随后再回弹，〞如果跟上次一样没有调隔拆，大家追价力道就越来越弱了。〞

本地时间10:23，10年券105/4 殖利率跌0.76基点至0.7464%，成交108.0亿台币。

在五年券105/8期 方面，殖利率跌0.50基点至0.5400%，成交36.0亿台币。另台股加权指数 则涨0.01%。

指标美国10年期公债 周一价格大涨，收益率报1.455%，较上周五尾盘大跌12个基点。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.72-0.77%；而五年期公债 期殖利率区间估在0.53-0.55%间。

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