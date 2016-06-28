《路透晚报》--6月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--达沃斯论坛：资本市场短期波动难以避免，但要防止井喷或断崖式变化--总理

国务院总理李克强表示，像中国经济一样，中国的资本市场在某些领域发生短期波动，这是难以避免的，但是我们要防止出现“井喷式”或“断崖式”的变化。

--中国央行：统筹运用各类货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕

中国央行发布中国金融稳定报告（2016）称，保持货币政策的连续性和稳定性，统筹运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕；引导金融机构广义信贷合理增长，营造中性适度的货币金融环境。

--达沃斯专访：中国杠杆率不会引发金融危机，需防日本前车之鉴--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平对路透表示，并不认同中国目前杠杆率高可能发生金融危机的观点。他更担心另一种情形，资金持续投入但经济增长却越来越慢，日本遗失的20年就是前车之鉴。

--中国经济：全年经济增长6.6%左右，下半年仍需政策托底--社科院

中国社科院发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。

--中国能源：明年7月1日将继续调整燃煤机组上网电价和销售电价--发改委

国家发改委价格司巡视员张满英表示，根据对当前电煤价格走势的了解和分析，按照中国新修订的煤电价格联动机制，明年7月1日将继续调整燃煤机组上网电价和销售电价。

--中美贸易：美国对华耐腐蚀板征收双反税是有违世贸组织规则的错误做法--商务部

中国商务部称，美国对华耐腐蚀板征收双反税是有违世贸组织规则的错误做法，中方将继续采取包括世贸诉讼在内的一切措施，为企业争取公平待遇，维护企业出口利益。

【金融】

--中国金融：中国央行否认将开始恢复银行利率管制的媒体报道

中国央行否认有关“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”的报道，称有关报道歪曲事实，误导舆论；央行并称，相关报道主要针对5月末北京地区市场利率定价自律机制就银行存贷款定价进行的自主协商，此举旨在维护市场的公平竞争秩序，防止非理性定价，并非央行恢复利率管制。

--中国金融：上海市副市长屠光绍将正式出任中投公司总经理--消息

据一位权威消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司近日将有新的人事任命，上海市常务副市长屠光绍将正式出任中投公司总经理，接替现任总经理李克平。

--达沃斯专访：中国互联网金融调整非坏事，行业发展亟待完善征信体系--宜信

宜信公司CEO唐宁接受路透专访表示，互联网金融开始了为期一年的专项整治，已经起到了效果，这轮调整能让一些能力不足的企业自然挤出，也让一些违法的企业得以清除；行业发展亟待完善征信体系。

--中国金融：银联移动支付品牌云闪付落地韩国，为其境外市场首站

在积极拓展银联卡全球受理网络的同时，中国银联亦在推动其移动支付品牌--云闪付走出境外，周一稍晚银联国际宣布与韩国BC卡公司合作，在韩国发行银联HCE云闪付产品，韩国成为云闪付落地境外市场的第一站。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿元七天期逆回购，单日净投放700亿元

中国央行公开市场今日进行1,800亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放700亿元。

--《中国债市每日综述》国债期货下挫暂阻现券暖意，短期预期仍偏乐观

中国银行间债市午后国债期货加速下行，阻挡现券暖意，收益率由跌转小升。不过因市场仍预期未来会有宽松政策出台，现券短期内看法继续偏乐观。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1546%，20年3.8061%

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年和20年期固息债，中标收益率为3.1546%和3.8061%，此前市场预测均值为3.17%和3.84%；该行稍早招标发行的三年和五年期固息债，中标收益率为2.7735%和2.9492%，市场预测均值分别为2.81%和2.98%。

【外汇】

--中国央行：英国脱欧后人民币对一篮子货币持稳，将按既有机制有序运行

中国央行称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

--中国外汇：央行重申个人购汇政策无变化，未对境内居民个人项下开放境外投资

中国央行网站援引中国外汇管理局上海市分局称，近日有媒体报导称外汇局上海市分局“叫停个人投资购汇”，相关报导不实；目前个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人向下开放境外投资。

--达沃斯论坛：人民币对一篮子货币在方向上将比对美元更加动荡--IMF副总裁

国际货币基金组织（IMF）副总裁朱民表示，去年开始人民币汇率就不是跟美元挂钩，而是跟一篮子货币挂钩，而对一篮子货币在方向上会更加动荡。

--中国汇市：中间价三连跌引领人民币早盘缩量续跌，未见监管层干预迹象

人民币兑美元即期早盘缩量续跌，波动区间明显收窄；中间价则续创五年半新低，三天累计重挫870点。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，但因美元已处相对高位，场内交投情绪偏谨慎，而市场此前预期可能在6.65左右出现的监管层干预则尚无迹象可循。

--中国汇市：路透测算人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数为95.23创纪录新低

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录以来新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。

--香港个股：合生创展发行三年期31亿元人民币熊猫债，票面利率4.95%

合生创展公布，其发行首期总规模31亿元人民币的三年期境内公司债券已完成簿记建档，票面利率定为每年4.95%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升至三周新高，券商股因深港通预期领涨

中国股市沪综指连二日收升至三周新高。分析师指出，昨日大盘拉出一根中阳线，成功抵御海外股市的冲击；今日盘中整体观望情绪仍浓，但尾盘有关深港通即将宣布的传言，令券商股快速上涨。

--《独家新闻》复星国际董事长称海外子公司Ironshore将尽快上市

中国复星国际董事长郭广昌表示，其海外子公司Ironshore今年将尽快上市，募资规模将由市场来决定；今年更多的看一些欧洲，尤其是英国的机会。

--中港个股：深交所问询万科大股东宝能与华润是否互为一致行动人

深圳证交所要求万科大股东华润与宝能系解释是否互为一致行动人；要求双方自查是否存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配的万科股份表决权数量的行为或事实，并对照《上市公司收购管理办法》相关规定逐项说明是否互为一致行动人及其理由。

--中国新股：江苏银行募资72.4亿元创一年来最大IPO，发行日推迟至下月

启动A股首次公开发行（IPO）的江苏银行公告称，确定其发行价为每股6.27元人民币，募集资金为72.4亿元，为逾一年来最大规模IPO。不过由于其发行市盈率高于同行业上市公司，公司发行日期往后延迟三周。

--中国个股：美国对中兴通讯出口禁令的缓期执行延长至8月30日

美国商务部称，对中国中兴通讯出口禁令的缓期执行时间延长至8月30日。智能手机生产商中兴通讯因涉嫌违反对伊朗的制裁，美国政府3月对其实施严苛的出口禁令。

--中国个股：春秋航空与空客签署现役飞机升级合同，至多20架飞机将改装