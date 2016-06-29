主要国家经济指标预测--6月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- -4.7% 0600 瑞士瑞银消费指标 5月 -- 1.47 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 9.8 9.8 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 持平 +0.2% (较上年同期) +4.9% +4.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加14.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加22.00 增加2.81 抵押贷款批准件数(件) 65,250 66,250 M4货供额(较前月) -- -0.1% 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.26 0.26 经济景气指数 104.7 104.7 工业景气指数 负3.4 负3.6 服务业景气指数 11.0 11.3 消费者信心指数终值 负7.3 负7.0 消费者通胀预期指数 -- 3.4 生产者通胀预期指数 -- 负0.7 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 522.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,189.4 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.2% 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.3% +0.1% 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 -- +0.6% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.4% +1.0% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 -1.1% +5.1% 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +2.5% 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +6.6% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 +0.4% -2.8% 工业生产(较前月) +0.3% -1.3% 服务业产出(较前月) -- +0.5% 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 负2 负1 2350 日本工业生产 5月初值 -0.1% +0.5% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +0.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,577 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,311 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月28日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.9% +0.6% (较上年同期) -5.5% -5.8% 0645 法国消费者信心指数 6月 97 97 0800 意大利企业信心指数 6月 102.8 101.9 0800 意大利消费者信心指数 6月 110.2 112.5 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 正4 -- 1230 美国企业获利 第一季修正值 +2.2% +0.6% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.1% +1.0% 最终销售 +1.3% +1.2% 消费者支出 +1.5% -- GDP平减指数 +0.4% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.2% +0.3% 核心PCE物价指数 +2.0% +2.1% 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 +0.5% +0.6% 未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% -- 房价指数(较上年同期) +5.4% +5.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 98 93.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 负7 -- 1430 美国德克萨斯州服务部门前景指数 6月 负7.7 -- 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 6月 15.6 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.9% -1.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)