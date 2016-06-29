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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:06 BJT

****主要国家经济指标预测--6月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值  
    
    6月29日(三)    
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     5月          --       -4.7%
    0600 瑞士瑞银消费指标                            5月          --        1.47
    0600 德国GfK消费者信心指数                       7月          9.8        9.8
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  6月         持平      +0.2%
                       (较上年同期)                             +4.9%      +4.7%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      5月    增加14.00  增加12.87
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加22.00   增加2.81
             抵押贷款批准件数(件)                              65,250     66,250
             M4货供额(较前月)                                     --       -0.1%
    0900 欧元区企业景气指数                          6月         0.26       0.26
               经济景气指数                                     104.7      104.7
               工业景气指数                                     负3.4      负3.6
               服务业景气指数                                    11.0       11.3
               消费者信心指数终值                               负7.3      负7.0
               消费者通胀预期指数                                 --         3.4
               生产者通胀预期指数                                 --       负0.7
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周         --       522.2
                抵押贷款再融资指数                                --     2,189.4
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月初值       +0.1%      +0.4%
                                 (较上年同期)                   +0.2%       持平
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.3%      +0.1%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     5月         --       +0.6%
             个人所得(较前月)                                   +0.3%      +0.4%
             经调整后的个人支出                                 +0.4%      +1.0%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%      +0.2%
                            (较上年同期)                          --       +1.6%
             PCE物价指数(较前月)                                  --       +0.3%
                        (较上年同期)                              --       +1.1%
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  5月        -1.1%      +5.1%
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值           5月          --       +2.5%
    2245 新西兰建筑许可                              5月          --       +6.6%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    5月        +0.4%      -2.8%
             工业生产(较前月)                                   +0.3%      -1.3%
             服务业产出(较前月)                                   --       +0.5%
    2305 英国GfK消费者信心指数                       6月          负2        负1
    2350 日本工业生产                              5月初值      -0.1%      +0.5%
             一个月预估值                                         --       +2.2%
             两个月预估值                                         --       +0.3%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周          --   卖超4,577
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   卖超2,311

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值

    6月28日(二)
    0600 德国进口物价(较前月)                        5月         +0.9%      +0.6%   
                     (较上年同期)                                -5.5%      -5.8%   
    0645 法国消费者信心指数                          6月            97         97    
    0800 意大利企业信心指数                          6月         102.8      101.9   
    0800 意大利消费者信心指数                        6月         110.2      112.5      
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               6月           正4        --     
    1230 美国企业获利                            第一季修正值    +2.2%      +0.6%      
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第一季终值    +1.1%      +1.0% 
             最终销售                                            +1.3%      +1.2%   
             消费者支出                                          +1.5%        --    
             GDP平减指数                                         +0.4%      +0.6%   
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.2%      +0.3%   
             核心PCE物价指数                                     +2.0%      +2.1%   
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)         4月      +0.5%      +0.6%   
                        未经季节调整房价指数(较前月)             +1.1%        --    
                                房价指数(较上年同期)             +5.4%      +5.4%   
    1400 美国消费者信心指数                             6月         98       93.3    
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           6月        负7        --    
    1430 美国德克萨斯州服务部门前景指数                 6月      负7.7        --    
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                   6月       15.6        --    
    2350 日本零售销售(较上年同期)                       5月      -1.9%     -1.6% (完)           
 
    
                      
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)

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