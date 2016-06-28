版本:
中国
货币新闻 | 2016年 6月 28日 星期二 15:22 BJT

国际油市：油价在挪威石油工人罢工威胁下上涨，但英国退欧仍施加压力

根据路透计算，受影响油气田的石油产量占挪威总产量的近18%，天然气产量占17%多一点。

今年头四个月，原油产量共计约为每日285,000桶，天然气产量为每日4,850万立方米。

0651GMT，布兰特原油期货 报每桶47.86美元，较上日结算价上涨1.4%或0.70美元。

美国原油期货 上涨0.78美元或1.68%，报47.11美元。

不过，由于英国脱欧引发市场动荡，上日油价跌至七周低点，降低了投资者对石油等波动性较高的大宗商品的兴趣。

“原油领跌该类资产，因投资者继续大举抛售风险资产，”澳新银行周一表示。

澳新银行称，尼日利亚成功实现停火，该国得以维修输油管线，这一消息也打压了油市。之前输油管线受损限制了该国出口石油的能力。

尼日利亚国家石油公司发言人周一表示，该国石油产量已经从每日160万桶升至约190万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/郑茵 审校 高琦/张荻)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐