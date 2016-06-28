国际油市：油价在挪威石油工人罢工威胁下上涨，但英国退欧仍施加压力

台湾证券：元大投信推连结美长期公债ETF，为集中市场首档债券ETF
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
根据路透计算，受影响油气田的石油产量占挪威总产量的近18%，天然气产量占17%多一点。
今年头四个月，原油产量共计约为每日285,000桶，天然气产量为每日4,850万立方米。
0651GMT，布兰特原油期货 报每桶47.86美元，较上日结算价上涨1.4%或0.70美元。
美国原油期货 上涨0.78美元或1.68%，报47.11美元。
不过，由于英国脱欧引发市场动荡，上日油价跌至七周低点，降低了投资者对石油等波动性较高的大宗商品的兴趣。
“原油领跌该类资产，因投资者继续大举抛售风险资产，”澳新银行周一表示。
澳新银行称，尼日利亚成功实现停火，该国得以维修输油管线，这一消息也打压了油市。之前输油管线受损限制了该国出口石油的能力。
尼日利亚国家石油公司发言人周一表示，该国石油产量已经从每日160万桶升至约190万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/郑茵 审校 高琦/张荻)
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路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场