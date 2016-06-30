新闻稿：台湾央行连续第四季降息半码，称当前国内货币政策相当宽松

路透台北6月30日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:

一、国际经济金融情势

本年以来，先进经济体复苏力道和缓，美国景气略缓，欧元区温和扩张，日本经济恢复成长；新兴经济体成长走缓，其中，中国大陆经济结构转型、成长减缓，影响亚洲地区出口及全球贸易成长。因此，国际预测机构调降本年全球经济成长预测。

近日英国公投决定脱离欧盟后，全球金融市场剧烈波动，其后续发展之不确定性，将牵动主要国家货币政策动向、国际原物料价格走势等，均将影响国际景气展望。

二、国内经济金融情势

(一) 由于全球经济成长缓慢，冲击国内出口，连带影响民间投资意愿，致经济成长表现不如预期。主计总处5月预测下半年经济成长率将高于上半年，全年为1.06%；惟考量近期国际景气之不确定性升高，国内经济展望恐趋保守。

劳动市场方面，就业人数增幅缩小；1至5月失业率为3.88%，较上年同期上升0.21个百分点，显示劳动市场渐受国内景气低缓影响。

(二) 本年1至5月平均消费者物价指数(CPI)年增率为1.67%，主因年初寒害影响，蔬果价格大涨所致；不含蔬果及能源之CPI(核心CPI)年增率则为0.82%，涨幅温和。

虽年初以来国际油价与商品价格回升，带动全球通膨回温；惟由于国内需求不振，产出缺口仍为负值，预估下半年CPI涨幅趋缓，主计总处预测为0.63%，全年为1.09%。

(三) 在通膨稳定之前提下，为提振景气，本行维持超额准备于宽松水准，长、短期市场利率均处低档。1至5月全体货币机构放款与投资平均年增率为4.11%，货币总计数M2平均年增率为4.88%，均高于本年经济成长率预测值1.06%，显示市场资金足以充分支应经济活动所需。

三、本日本行理事会一致决议

监于本年全球经济成长走缓，加以英国脱欧后续效应，增添全球贸易及景气下行风险，影响国内经济复苏步调；在负的产出缺口持续扩大，及物价与金融稳定无虞下，本行理事会认为调降政策利率有助经济成长。

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率各调降0.125个百分点，分别由年息1.5%、1.875%及3.75%调整为1.375%、1.75%及3.625%，自本年7月1日起实施。

四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定。惟近期英国脱欧导致国际金融市场震荡，若造成新台币汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序；并提供市场充分的流动性，以支应正常经济活动所需。

五、近年全球经济成长疲弱，加上近期国际经济的不确定性，恐将影响国内经济表现。监于国际间咸认为，突破经济困境，有赖积极的政策搭配(policy mix)因应，当前国内货币政策相当宽松，必要时，可兼采弹性的总体审慎措施，以维持金融稳定；同时搭配扩张性财政政策，并致力推动结构性改革，以带动台湾经济持续成长。(完)

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