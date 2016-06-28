路透基点：奥普集团为私有化寻求1.51亿美元贷款--TRLPC

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，奥普集团控股正在寻求1.51亿美元的贷款来支持其拟议中的私有化。
法国巴黎银行是这一贷款的牵头行兼簿记行，其中包括1.13亿美元的三年期定期贷款，以及另外的3,800万美元六个月期过桥贷款。只有定期贷款目前正在进行联贷。
这一定期贷款平均期限为2.15年，利差为275个基点。在7月12日前承贷的银行将获得15个基点的提前参贷费。
受邀参与定期贷款的银行中，承贷2,000万美元的银行，可获331个基点的综合收益，前端费用为105个基点。综合收益包括提前参贷费。
银行说明会将于6月22日在浙江省杭州市举行，回复截止日期为7月19日。
5月时迎风控股有限公司提出以每股2.71港元现金、总计12.62亿港元收购奥普集团的44.47%股权。据证交所备案，迎风控股由奥普创始人方杰，以及三位高管和创始股东最终持有。法国巴黎银行证券被任命为迎风控股的财务顾问。一旦完成私有化，奥普将退市。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)