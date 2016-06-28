路透基点：奥普集团为私有化寻求1.51亿美元贷款--TRLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，奥普集团控股正在寻求1.51亿美元的贷款来支持其拟议中的私有化。

法国巴黎银行是这一贷款的牵头行兼簿记行，其中包括1.13亿美元的三年期定期贷款，以及另外的3,800万美元六个月期过桥贷款。只有定期贷款目前正在进行联贷。

这一定期贷款平均期限为2.15年，利差为275个基点。在7月12日前承贷的银行将获得15个基点的提前参贷费。

受邀参与定期贷款的银行中，承贷2,000万美元的银行，可获331个基点的综合收益，前端费用为105个基点。综合收益包括提前参贷费。

银行说明会将于6月22日在浙江省杭州市举行，回复截止日期为7月19日。

5月时迎风控股有限公司提出以每股2.71港元现金、总计12.62亿港元收购奥普集团的44.47%股权。据证交所备案，迎风控股由奥普创始人方杰，以及三位高管和创始股东最终持有。法国巴黎银行证券被任命为迎风控股的财务顾问。一旦完成私有化，奥普将退市。(完)