重温稿-台湾货币市场：短率平稳，外资逆势汇入提供短钱流动性

* 短率大致平稳 * 外商银短钱水位逆势升高，但需求不殷 * 短票与债券附买回利率皆平稳 记者 高洁如 路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款利率周二大致稳于近期水位。资金调度人员指出， 上周五英国公投决定退欧一事，虽引发台湾股市大跌，但当日外资却是净汇入；今日市场上 外商银入场供给短钱，但需求并未同步增加，资金较先前转为宽裕。 大型银行资调人士表示，虽有多余资金可供跨月，不过今日的到单还有回钱，使得短期 资金一下多了起来。尤其是欧系外商银行资金暴增，积极在市场找寻拆出对象。 〞现在还做不出去，有可能要请老大(央行)帮忙。〞一位大型商银交易人士说。 资金调度人士认为，比起先前，今日的资金情势有转松倾向，不排除平稳宽裕情况将持 续到6月30日半年报结算为止。 本地经济日报周二报导，根据金管会最新资料，到上周五(24日)止，外资累计净汇入增 加到2,033亿美元，创史上次高，公投结果出炉当天，外资大量净汇入5.09亿美元(约166亿 台币)。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.435 32.533 台湾加权股价指数<.TWII 8,505.51 8,458.87 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.375% 0.200-0.375% --两周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.260-0.380% **短票利率平稳** 短票方面，一大型票券商交易员称，因今日缺口小，调度难度不高，资金情况相当平稳 。 交易员表示，虽然大型银行没有买票，但因需求不高，不论是拆款或是卖票金额都不多 ，目前对于月底的情况先保持观望。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交稀少 ；而跨月落点的短票利率则主要在0.35-0.37%，上日在0.36-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.364%，区间为0.29-0.40%，成 交量118.86亿台币；前日加权平均利率为0.361%，区间为0.31-0.38%，成交量177.16亿台币 。 台湾央行周二发行2,703.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,338亿台币，存 单发行余额增365.5亿。 本周的定存单到期金额为1兆(万亿)2,767.5亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周 三3,488亿、周四3,112.50亿以及周五1,488亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为656亿台币，累计超额准备1兆1,579亿台币 、加计前期1%的超额准备为1兆2,693亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日多以合约到期续做为主，虽有投信走钱 ，但要找新钱也很简单。 〞补缺口蛮容易的，银行有钱，不会很难找。〞一位大型证券商交易员说。 交易员表示，6月底是半年报结算点，不过本周开始市场资金就走向平稳，不排除6月30 日的半年报最后交易日，市场资金平稳。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率同上日主要在0.30-0.32%，与银行承作 的公债RP利率则主要成交在0.35-0.36%，同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回 利率则在0.37-0.39%，区间高位成交多。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率和上日相似，区间主要在0.23-0.28% ；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 张喜良)