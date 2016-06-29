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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率平稳，外资逆势汇入提供短钱流动性

* 短率大致平稳
    * 外商银短钱水位逆势升高，但需求不殷
    * 短票与债券附买回利率皆平稳

     记者 高洁如
    路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款利率周二大致稳于近期水位。资金调度人员指出，
上周五英国公投决定退欧一事，虽引发台湾股市大跌，但当日外资却是净汇入；今日市场上
外商银入场供给短钱，但需求并未同步增加，资金较先前转为宽裕。
    
    大型银行资调人士表示，虽有多余资金可供跨月，不过今日的到单还有回钱，使得短期
资金一下多了起来。尤其是欧系外商银行资金暴增，积极在市场找寻拆出对象。
    
    〞现在还做不出去，有可能要请老大(央行)帮忙。〞一位大型商银交易人士说。
    
    资金调度人士认为，比起先前，今日的资金情势有转松倾向，不排除平稳宽裕情况将持
续到6月30日半年报结算为止。
    
    本地经济日报周二报导，根据金管会最新资料，到上周五(24日)止，外资累计净汇入增
加到2,033亿美元，创史上次高，公投结果出炉当天，外资大量净汇入5.09亿美元(约166亿
台币)。
            
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.435                     32.533    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,505.51                  8,458.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.260%             0.200-0.250%  
   --一周拆款利率区间           0.200-0.375%             0.200-0.375%  
   --两周拆款利率区间           0.210-0.380%              0.260-0.380%
         

    **短票利率平稳**
    
    短票方面，一大型票券商交易员称，因今日缺口小，调度难度不高，资金情况相当平稳
。
    
    交易员表示，虽然大型银行没有买票，但因需求不高，不论是拆款或是卖票金额都不多
，目前对于月底的情况先保持观望。
          　
    今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交稀少
；而跨月落点的短票利率则主要在0.35-0.37%，上日在0.36-0.37%。    
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.364%，区间为0.29-0.40%，成
交量118.86亿台币；前日加权平均利率为0.361%，区间为0.31-0.38%，成交量177.16亿台币
。
    
    台湾央行周二发行2,703.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,338亿台币，存
单发行余额增365.5亿。
       
    本周的定存单到期金额为1兆(万亿)2,767.5亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周
三3,488亿、周四3,112.50亿以及周五1,488亿台币。    
    
    拆款中心资料 显示，周二超额准备为656亿台币，累计超额准备1兆1,579亿台币
、加计前期1%的超额准备为1兆2,693亿台币。
    
       
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日多以合约到期续做为主，虽有投信走钱
，但要找新钱也很简单。
    
    〞补缺口蛮容易的，银行有钱，不会很难找。〞一位大型证券商交易员说。
    
    交易员表示，6月底是半年报结算点，不过本周开始市场资金就走向平稳，不排除6月30
日的半年报最后交易日，市场资金平稳。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率同上日主要在0.30-0.32%，与银行承作
的公债RP利率则主要成交在0.35-0.36%，同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回
利率则在0.37-0.39%，区间高位成交多。
 
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率和上日相似，区间主要在0.23-0.28%
；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完)   

 (审校 张喜良)

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