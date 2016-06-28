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货币新闻 | 2016年 6月 28日 星期二 19:08 BJT

投行观点：杜邦目标价从73美元下调至64美元，评级加码下调至中性--摩根大通

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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