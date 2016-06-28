马来西亚期市：棕榈油期货回吐早盘涨势收跌，受出口疲弱影响

路透吉隆坡6月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅收跌，因出口需求放缓，盘中期价一度上涨，追随表现更为强劲的豆油。
从目前到年底，棕榈油产出将随季节性趋势而增加，这也加重了棕榈油的看空前景。
指标9月棕榈油期货 傍晚时段下跌0.04%至每吨2,378马币(582美元)。成交量为49,328口，高于2015年日均水平44,600口。
6月迄今棕榈油期货下跌9.2%，因预期产量增加且需求下滑，因此6月有可能录得将近两年来最大月度跌幅。马币走势震荡也给本月的这波跌势加了一把力。
“市场目前反应不一。行业人士认为产量将会上升，而出口将下降，导致未来几个月库存急增，”吉隆坡一交易员说。
船货验证机构周一公布的数据显示，马来西亚棕榈油6月1-25日出口较上月同期下降10%左右，因临近斋月结束出口减弱。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油 上涨1%，大连商品交易所9月豆油 上扬1.9%。(完)
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(编译 郑茵 审校 王洋)