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亚洲 | 2016年 6月 28日 星期二 19:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货回吐早盘涨势收跌，受出口疲弱影响

路透吉隆坡6月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅收跌，因出口需求放缓，盘中期价一度上涨，追随表现更为强劲的豆油。

从目前到年底，棕榈油产出将随季节性趋势而增加，这也加重了棕榈油的看空前景。

指标9月棕榈油期货 傍晚时段下跌0.04%至每吨2,378马币(582美元)。成交量为49,328口，高于2015年日均水平44,600口。

6月迄今棕榈油期货下跌9.2%，因预期产量增加且需求下滑，因此6月有可能录得将近两年来最大月度跌幅。马币走势震荡也给本月的这波跌势加了一把力。

“市场目前反应不一。行业人士认为产量将会上升，而出口将下降，导致未来几个月库存急增，”吉隆坡一交易员说。

船货验证机构周一公布的数据显示，马来西亚棕榈油6月1-25日出口较上月同期下降10%左右，因临近斋月结束出口减弱。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油 上涨1%，大连商品交易所9月豆油 上扬1.9%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 王洋)

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