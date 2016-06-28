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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 21:47 BJT

美国热股：Xencor签署协议与诺华共同开发抗癌药物，盘初暴涨逾22%

路透6月28日 - 诺华制药 获得与Xencor 共同开发抗癌药物双特异性抗体的权利。根据协议条款，Xencor将获得诺华制药的1.5亿美元预付金。

Xencor股价周一收报12.54美元，周二盘初暴涨22.3%，报15.34美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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