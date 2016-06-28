国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差走坚，因7月供给收紧

台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透新加坡6月28日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 周二处在逾四个月最窄每桶贴水6.02美元，因下个月到岸东亚的西方船货减少，以及出口紧缩。
由于5月下半月到6月上半月之间套利窗口关闭，加上阿拉伯湾地区、俄罗斯和委内瑞拉的渣油出口下降，7月从西方到岸东亚的船货预计将减少。
JBC Energy在一份市场报告中称，西北欧的燃料油裂解价差已达到至少五年来最强的季节性水平，新加坡市场的裂解价差也从6月初约每桶贴水10美元反弹至贴水7美元，尽管整体陆上库存高企。其还表示，燃料油市场的坚挺走势可能会持续下去，尤其是需求继续有惊喜的话。
交易员表示，除了燃料油裂解价差改善以外，流入东亚的套利船货减少也帮助卖家清理过剩供给。
官方数据显示，6月1日当周新加坡陆上燃料油库存已升至纪录高位3,118万桶，超越三周前创下的前次纪录高位3,100万桶。
市场消息：船运和贸易消息人士表示，油品贸易商计划在第三季借亚洲需求较低之际充实储罐和浮式存储装置的库存，然后再第四季价格上涨之际出售获利。
新加坡现货市场上报告有一笔现货交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 母红)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。
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