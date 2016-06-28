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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 21:49 BJT

美国热股：REGULUS THERAPEUTICS新药被暂停临床试验，盘初暴跌近48%

路透6月28日 - 美国食品药物管理局(FDA)要求REGULUS THERAPEUTICS 的抗丙肝药物暂停临床试验。该药物正处于初期试验阶段，有可能用于治疗慢性丙肝病毒感染。

REGULUS THERAPEUTICS股价周一收报5.01美元，周二盘初暴跌47.7%，报2.62美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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