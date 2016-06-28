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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 21:53 BJT

美国热股：SOLARCITY评估特斯拉的收购要约，盘初劲扬逾4%

路透6月28日 - 太阳能面板生产商SOLARCITY 周一表示，已组建由两位董事组成的一特殊委员会，以评估特斯拉提出的28亿美元收购要约。

SOLARCITY周一收报22.62美元，周二盘初劲扬4.2%，报23.57美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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