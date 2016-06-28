亚洲橡胶：6月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透6月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 7月 164.3 34 162.5 2 * 8月 158.8 83 159.4 5 * 9月 153.6 74 154 33 *10月 153.4 698 153.6 199 *11月 152.8 4320 153 168 *12月 153.5 5823 153.6 557 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。
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