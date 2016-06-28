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货币新闻 | 2016年 6月 29日 星期三 04:40 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存减少390万桶，预期为减少240万桶

路透纽约6月28日 - 美国石油协会(API)周二称，截至6月24日该周，原油库存大幅减少，受美国炼厂提升产量提振，汽油和馏分油库存也下滑。

API公布，上周美国原油库存大降390万桶，至5.277亿桶，路透调查的分析师预计为减少240万桶。之前一周库存减少超过500万桶。

数据公布后，油价在盘后交易中扩大涨幅。

库欣原油库存减少120万桶。

API数据显示，上周炼厂日炼油量增加39.6万桶。

API还公布，上周汽油库存减少41.6万桶，分析师预计为增加5.8万桶。(完)

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