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债券 | 2016年 6月 29日 星期三 00:59 BJT

南非汇市：兰特兑美元涨1.7%，风险需求重现

路透约翰内斯堡6月28日 - 南非兰特兑美元周二上涨，之前两日下跌，因受上周英国公投结果为退欧重创的新兴市场资产重新获得投资者青睐。

1545GMT, 兰特兑美元 劲涨1.67%，报15.1600兰特，跟随新兴市场资产普遍反弹的势态，受助于美元下跌和中国会积极应对英国退欧带来的进一步波动性的承诺。

中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

兰特最初升向重要心理关口15.00，但升势失去动能，因交易商获利了结。

兰特等商品相关货币人气上升，也受助于油价 和铜价 攀升。

“美元/兰特应该回到15.10兰特，并进一步下滑。在适当的水准可获利了结，如果英国退欧压力持续，这波涨势不一定有后劲，”Rand Merchant Bank汇市策略师John Cairns说。(完) 　　

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