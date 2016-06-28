南非汇市：兰特兑美元涨1.7%，风险需求重现

路透基点：天津现代集团正筹办23亿元人民币五年期贷款--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
路透约翰内斯堡6月28日 - 南非兰特兑美元周二上涨，之前两日下跌，因受上周英国公投结果为退欧重创的新兴市场资产重新获得投资者青睐。
1545GMT, 兰特兑美元 劲涨1.67%，报15.1600兰特，跟随新兴市场资产普遍反弹的势态，受助于美元下跌和中国会积极应对英国退欧带来的进一步波动性的承诺。
中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。
兰特最初升向重要心理关口15.00，但升势失去动能，因交易商获利了结。
兰特等商品相关货币人气上升，也受助于油价 和铜价 攀升。
“美元/兰特应该回到15.10兰特，并进一步下滑。在适当的水准可获利了结，如果英国退欧压力持续，这波涨势不一定有后劲，”Rand Merchant Bank汇市策略师John Cairns说。(完)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩