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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 00:59 BJT

标题新闻：中粮集团计划秋季在加拿大温尼伯市开设办事处，从事菜籽及其加工产品等农产品贸易

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中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)

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