《全球汇市》英镑和欧元反弹，因英国退欧施加的压力缓和

* 英镑从31年低位反弹，因风险厌恶情绪下降

* 欧元/美元涨0.3%，周五触及三个半月低位

* 美元/瑞郎触及逾三周高位，兑日圆走坚

路透纽约6月28日 - 美元兑英镑和欧元周二下滑，因这两种货币受英国退欧公投结果重创连续两日惨跌后，市场稍作喘息，且可能出现获利了结。

分析师表示，交易商可能对英国公投后的英镑空头和欧元空头部份获利了结。不过，反弹幅度相对公投后连续两日大跌的幅度而言是轻微的，英镑较6月23日公投当日收盘仍低超过10%。

“更可能的是技术性因素，人们获利了结，”FX Analytics合作伙伴David Gilmore说，“我认为，人们不是在作多英镑。”

英镑/美元 尾盘上涨0.9%，至1.3346美元，在周一触及31年低位1.3122后扳回部份跌幅。英镑稍早涨至1.3421美元日内高位。欧元/美元 尾盘升0.3%，至1.1053美元，周五触及三个半月低位1.0909美元。

英镑在周五和周一的两日累计跌幅为1973年实施浮动汇率制度以来最大，英国银行股市值在这两日跌势中蒸发了三分之一。

美元指数 尾盘下滑0.3%，至96.220，之前在周五和周一两日累计涨幅为2008年9月来最大，因交易商在相对安全的美元中避险。

较高风险和较高收益的澳元 尾盘上扬0.6%，至0.7369美元，因市场的紧张情绪缓和及风险意愿增强。美元兑避险的日圆 尾盘涨0.8%，报102.79日圆。美元兑另一种避险货币瑞郎 触及逾三周高位0.9837瑞郎。

尽管外汇市场的紧张气氛暂时缓和，但英国退欧公投的后果仍存在不确定性。