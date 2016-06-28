《全球汇市》英镑和欧元反弹，因英国退欧施加的压力缓和

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
* 英镑从31年低位反弹，因风险厌恶情绪下降
* 欧元/美元涨0.3%，周五触及三个半月低位
* 美元/瑞郎触及逾三周高位，兑日圆走坚
路透纽约6月28日 - 美元兑英镑和欧元周二下滑，因这两种货币受英国退欧公投结果重创连续两日惨跌后，市场稍作喘息，且可能出现获利了结。
分析师表示，交易商可能对英国公投后的英镑空头和欧元空头部份获利了结。不过，反弹幅度相对公投后连续两日大跌的幅度而言是轻微的，英镑较6月23日公投当日收盘仍低超过10%。
“更可能的是技术性因素，人们获利了结，”FX Analytics合作伙伴David Gilmore说，“我认为，人们不是在作多英镑。”
英镑/美元 尾盘上涨0.9%，至1.3346美元，在周一触及31年低位1.3122后扳回部份跌幅。英镑稍早涨至1.3421美元日内高位。欧元/美元 尾盘升0.3%，至1.1053美元，周五触及三个半月低位1.0909美元。
英镑在周五和周一的两日累计跌幅为1973年实施浮动汇率制度以来最大，英国银行股市值在这两日跌势中蒸发了三分之一。
美元指数 尾盘下滑0.3%，至96.220，之前在周五和周一两日累计涨幅为2008年9月来最大，因交易商在相对安全的美元中避险。
较高风险和较高收益的澳元 尾盘上扬0.6%，至0.7369美元，因市场的紧张情绪缓和及风险意愿增强。美元兑避险的日圆 尾盘涨0.8%，报102.79日圆。美元兑另一种避险货币瑞郎 触及逾三周高位0.9837瑞郎。
尽管外汇市场的紧张气氛暂时缓和，但英国退欧公投的后果仍存在不确定性。
欧盟官员称欧洲央行总裁德拉吉告诉欧盟领导人，他认同民间经济学家做出的英国退欧将导致未来三年欧元区经济增长下降0.3-0.5个百分点的预期。 (完)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.