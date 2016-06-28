韩国数据：7月制造业景气判断指数为72，和6月持平

路透首尔6月29日 - 韩国央行周三公布的数据显示，7月韩国制造商信心和6月时一样悲观。

韩国央行7月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为72，和6月持平。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。

6月读数触及七个月高位，但仍远低于100的中性读数。

7月制造业分项指数显示，相对于出口，受访者对内需略更悲观。

韩国政府周二表示将很快向国会提出追加约10万亿(兆)韩元(84.4亿美元)预算，以因应英国退欧引发的金融市场动荡、疲弱出口以及国内航运和造船业的改革。