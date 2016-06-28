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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 05:50 BJT

标题新闻：初步迹象显示伊斯兰国是袭击伊斯坦布尔国际机场的背后主谋－多安通讯社援引警方消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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