日韩经济指标预测--6月29日-7月6日****

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.6% -0.8% 6月29日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 +0.4% -2.8% 工业生产(较前月) +0.3% -1.3% 服务业产出(较前月) -- +0.5% 2350 日本工业生产 5月初值 -0.1% +0.5% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +0.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,577 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,311 6月30日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -16.9% 房屋开工(较上年同期) +4.8% +9.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余51.4 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 -1.4% -0.4% 所有家庭支出(较前月) -0.2% +0.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)5月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI -- -0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 5月 1.35 1.34 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正4 正6 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正22 央行短观小型制造业景气判断指数 负6 负4 央行短观小型非制造业景气判断指数 正1 正4 央行短观大型企业资本支出预估 +5.9% -0.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -15.0% -19.3% 7月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -8.3% -6.0% 进口(较上年同期) -9.5% -9.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.9 7月2日(六) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 47.8 7月4日当周 7月4日(一) 暂无重要数据公布。 7月5日(二) 暂无重要数据公布。 7月6日(三) 暂无重要数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.