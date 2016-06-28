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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.28    +2.05    +2.76   2514621
    京东                20.32    +0.08    +0.40  14650381
    新浪              50.38    +1.55    +3.17    409513
    搜狐              36.59    +0.75    +2.09    149195
    网易             173.00    +6.34    +3.80    709157
    百度             160.41    +3.49    +2.22   2170684
    
    台湾
    台湾积体电路       25.26    +0.36    +1.45   2671861
    联电                1.99    +0.03    +1.53    235662
    日月光              5.42    +0.18    +3.44    245454
    矽品精密           7.53    +0.28    +3.86    313454
    和信超媒体         2.43    +0.02    +0.83      5606
    友达                2.97    +0.15    +5.32     81131
    中华电信           35.20    +0.50    +1.44    124284
    台湾国际航电      40.61    +0.93    +2.34    985224
    
    香港
    中国移动           55.48    +1.26    +2.32    155069
    中国联通           10.07    +0.09    +0.90     99111
    中国电信           43.56    +0.89    +2.09     10540
    中芯国际            3.97    -0.03    -0.75     14134
    电讯盈科         6.61    +0.26    +4.09      1253
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 白云)

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