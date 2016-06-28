《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 76.28 +2.05 +2.76 2514621 京东 20.32 +0.08 +0.40 14650381 新浪 50.38 +1.55 +3.17 409513 搜狐 36.59 +0.75 +2.09 149195 网易 173.00 +6.34 +3.80 709157 百度 160.41 +3.49 +2.22 2170684 台湾 台湾积体电路 25.26 +0.36 +1.45 2671861 联电 1.99 +0.03 +1.53 235662 日月光 5.42 +0.18 +3.44 245454 矽品精密 7.53 +0.28 +3.86 313454 和信超媒体 2.43 +0.02 +0.83 5606 友达 2.97 +0.15 +5.32 81131 中华电信 35.20 +0.50 +1.44 124284 台湾国际航电 40.61 +0.93 +2.34 985224 香港 中国移动 55.48 +1.26 +2.32 155069 中国联通 10.07 +0.09 +0.90 99111 中国电信 43.56 +0.89 +2.09 10540 中芯国际 3.97 -0.03 -0.75 14134 电讯盈科 6.61 +0.26 +4.09 1253 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 白云)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.