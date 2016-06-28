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市场报道 | 2016年 6月 29日 星期三 07:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月29日-7月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    6月27日当周
    
    6月29日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                       前周        --       522.2
                抵押贷款再融资指数                                 --     2,189.4
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       5月        --       +0.6%
             个人所得(较前月)                                    +0.3%      +0.4%
             经调整后的个人支出                                  +0.4%      +1.0%
             核心PCE物价指数(较前月)                             +0.2%      +0.2%
                            (较上年同期)                           --       +1.6%
             PCE物价指数(较前月)                                   --       +0.3%
                        (较上年同期)                               --       +1.1%  
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  　 5月      -1.1%      +5.1%
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              5月        --       +2.5%
    
    6月30日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月25日当周       26.7       25.9
                 四周均值(万人)                                    --       26.70
                 续请失业金人数(万人)           6月18日当周      215.0      214.2
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                4月      +0.1%      -0.2%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                     5月      +0.4%      -0.5%
                           (较上年同期)                            --       -1.6%
               原材料价格(较前月)                                +5.0%      +0.7%
                         (较上年同期)                              --      -12.5%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  6月       50.7       49.3
    
    7月1日(五)
    1345 美国Markit制造业PMI                        6月终值        --        51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                           5月      +0.6%      -1.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                6月       51.4       51.3
             制造业投入物价分项指数                               63.5       63.5
             制造业就业分项指数                                   49.0       49.2
             制造业新订单分项指数                                  --        55.7
     --  美国汽车销量年率(万辆)                         6月      1,730      1,745  
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                 6月        --        52.1 
    
    7月5日(二)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数         6月        --       718.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                           5月      -0.5%      +1.9%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                            --       +0.5%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           5月修正值        --       -2.2%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                          --       -0.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --       -0.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                    --       -0.7% 
    
    7月6日(三)   
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  6月   增加15.0   增加17.3     
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                       5月    逆差393    逆差374  
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                         5月        --    逆差29.4
               出口(亿加元)                                        --       418.1
               进口(亿加元)                                        --       447.5   
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        6月终值        --        51.3
                   综合PMI                                         --        51.2  
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               6月       53.5       52.9
                              企业活动指数                         --        55.1
                                  就业指数                         --        49.7
                                新订单指数                         --        54.2
                                  价格指数                         --        55.6
   (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 龚芳；审校 李爽)

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