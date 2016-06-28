美国与加拿大经济指标预测--6月29日-7月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 6月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 522.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,189.4 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 -- +0.6% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.4% +1.0% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 -1.1% +5.1% 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +2.5% 6月30日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月25日当周 26.7 25.9 四周均值(万人) -- 26.70 续请失业金人数(万人) 6月18日当周 215.0 214.2 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% -0.2% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 5月 +0.4% -0.5% (较上年同期) -- -1.6% 原材料价格(较前月) +5.0% +0.7% (较上年同期) -- -12.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 50.7 49.3 7月1日(五) 1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.6% -1.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 51.4 51.3 制造业投入物价分项指数 63.5 63.5 制造业就业分项指数 49.0 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.7 -- 美国汽车销量年率(万辆) 6月 1,730 1,745 7月4日当周 7月4日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 6月 -- 52.1 7月5日(二) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 718.1 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -0.5% +1.9% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.5% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.7% 7月6日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 6月 增加15.0 增加17.3 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差393 逆差374 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差29.4 出口(亿加元) -- 418.1 进口(亿加元) -- 447.5 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 51.3 综合PMI -- 51.2 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 53.5 52.9 企业活动指数 -- 55.1 就业指数 -- 49.7 新订单指数 -- 54.2 价格指数 -- 55.6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 李爽)