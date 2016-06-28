国际油市：亚洲汽油裂解价差连续第五日下滑，因印尼增产

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透新加坡6月28日 - 周二的8月前半月亚洲石脑油价格较9月前半月价格每吨低了1.50美元，跨月价差走阔至6月14日来最大，受供应充裕打压。
市场疲弱时，近月价格通常会低于次月。
“情况看起来相当紧俏，”驻新加坡的一名行业消息人士谈到石脑油市场基本面时表示。
今年初开始，亚洲市场供应量便一直维持高档，产量过剩令情况雪上加霜。
汽油方面，亚洲汽油裂解价差连续第五日下滑，跌至每桶6.01美元，为6月16日来最低水平，供应过剩的情况仍在持续，而此时通常为需求高峰季节。
印尼一直在增加汽油产量，藉此降低对进口的依赖。印尼为亚洲最大的汽油进口国。
新加坡现货市场有三笔汽油交易达成，没有石脑油交易。
兴隆以每桶54.20美元向道达尔买进一艘船期为7月17-21日的92号汽油船货。
联合石化买进两艘船期为7月13-17日的92号汽油船货。其中向道达尔购买价格为每桶54.10美元；向皇家壳牌购买价格为每桶54.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 白云)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.