国际油市：亚洲汽油裂解价差连续第五日下滑，因印尼增产

路透新加坡6月28日 - 周二的8月前半月亚洲石脑油价格较9月前半月价格每吨低了1.50美元，跨月价差走阔至6月14日来最大，受供应充裕打压。

市场疲弱时，近月价格通常会低于次月。

“情况看起来相当紧俏，”驻新加坡的一名行业消息人士谈到石脑油市场基本面时表示。

今年初开始，亚洲市场供应量便一直维持高档，产量过剩令情况雪上加霜。

汽油方面，亚洲汽油裂解价差连续第五日下滑，跌至每桶6.01美元，为6月16日来最低水平，供应过剩的情况仍在持续，而此时通常为需求高峰季节。

印尼一直在增加汽油产量，藉此降低对进口的依赖。印尼为亚洲最大的汽油进口国。

新加坡现货市场有三笔汽油交易达成，没有石脑油交易。

兴隆以每桶54.20美元向道达尔买进一艘船期为7月17-21日的92号汽油船货。

联合石化买进两艘船期为7月13-17日的92号汽油船货。其中向道达尔购买价格为每桶54.10美元；向皇家壳牌购买价格为每桶54.30美元。(完)

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