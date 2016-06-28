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货币新闻 | 2016年 6月 29日 星期三 07:41 BJT

全球经济：法国总统奥朗德称自由流动是英国日后准入欧盟市场的关键

路透布鲁塞尔6月28日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)警告，如果英国禁止欧洲劳工的自由移动，英国可能失去准入欧盟单一市场的权利，伦敦城也不再能扮演欧元清算所的角色。

英国首相卡梅伦在欧盟峰会就英国脱欧作报告后，奥朗德称欧洲市场准入取决于是否接受商品、资本、劳工和服务四个方面的自由流动。

“如果他们不想要自由流动，就不能进入欧陆市场，”他在一次记者会上称。(完) (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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