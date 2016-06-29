金砖国家：6月28日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
路透6月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.34%，报805.24点。
中国股市：沪综指连二日收升至三周新高，券商股因深港通预期领涨
中国汇市：人民币收盘随中间价续创五年半新低，美指走弱抵消部分购汇
香港股市：连续第三日收跌，英国脱欧冲击疑虑罩顶
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巴西股市：指标股指上扬，但Hypermarcas SA 股价重挫限制了大盘涨势；当地报纸称这家消费品生产企业向执政党行贿。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.55%，报50,006.564点。
巴西汇市：雷亚尔大涨，表现超越其他拉美货币，因交易员几乎排除了巴西央行8月降息的可能性。雷亚尔兑美元 收报3.3045/60，上日收报3.3931/46。
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南非股市：收高，与英国有关联的公司涨幅居前。指标Top-40指数 收盘上涨2.18%，报45,107.14点；大盘综合指数 收盘上涨2.11%，报51,141.14点。
南非汇市：兰特兑美元涨1.7%，风险需求重现
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印度股市：上涨，因雨季迄今情况良好提振了消费品制造商的股价，不过市场仍担忧英国退欧后续影响，成交清淡。BSE指数 收盘上涨0.46%，报26,524.55点；NSE指数 收盘上涨0.41%，报8,127.85点。
印度汇市：卢比收盘基本持平，国内股市上涨增强了资金继续流入的乐观情绪，帮助抵消了进口商月底美元买盘的影响。卢比兑美元 收报67.95/67.96，上日收报67.9450/67.9550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.87%，报905.36点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.81%，报468.12点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.12%，报64.1；卢布兑欧元 升值1.75%，报70.95。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。
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