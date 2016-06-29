金砖国家：6月28日股汇市收盘纵览

路透6月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.34%，报805.24点。

中国股市：沪综指连二日收升至三周新高，券商股因深港通预期领涨

中国汇市：人民币收盘随中间价续创五年半新低，美指走弱抵消部分购汇

香港股市：连续第三日收跌，英国脱欧冲击疑虑罩顶

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巴西股市：指标股指上扬，但Hypermarcas SA 股价重挫限制了大盘涨势；当地报纸称这家消费品生产企业向执政党行贿。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.55%，报50,006.564点。

巴西汇市：雷亚尔大涨，表现超越其他拉美货币，因交易员几乎排除了巴西央行8月降息的可能性。雷亚尔兑美元 收报3.3045/60，上日收报3.3931/46。

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南非股市：收高，与英国有关联的公司涨幅居前。指标Top-40指数 收盘上涨2.18%，报45,107.14点；大盘综合指数 收盘上涨2.11%，报51,141.14点。

南非汇市：兰特兑美元涨1.7%，风险需求重现

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印度股市：上涨，因雨季迄今情况良好提振了消费品制造商的股价，不过市场仍担忧英国退欧后续影响，成交清淡。BSE指数 收盘上涨0.46%，报26,524.55点；NSE指数 收盘上涨0.41%，报8,127.85点。

印度汇市：卢比收盘基本持平，国内股市上涨增强了资金继续流入的乐观情绪，帮助抵消了进口商月底美元买盘的影响。卢比兑美元 收报67.95/67.96，上日收报67.9450/67.9550。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.87%，报905.36点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.81%，报468.12点。