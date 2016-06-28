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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 07:43 BJT

新西兰经济：第一季经季调失业率由5.7%下修至5.2%

路透惠灵顿6月29日 - 新西兰统计局周三公布，第一季经季节调整后的失业率由5.7%下修至5.2%。

新西兰统计局表示，该局对就业市场数据的预估方式采行了一系列的改变，以改善精确度。(完) (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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