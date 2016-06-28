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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强表示，中国将坚持市场化、法治化的原则，多措并举淘汰落后产能，同时努力妥善安置富余员工，保障他们的合法权益；他还强调，中国将继续按照市场化、法治化方向推动资本市场发展，完善金融监管，防范系统性、区域性金融风险。

　

* 其他:

--评级机构穆迪投资者服务公司表示，万科公司 股东关于罢免公司董事和监事的提议具有负面信用影响，如果实施可能对公司的评级造成压力。

--中国重工 公告，拟向大股东中国船舶重工集团公司及其子公司大船投资、武船投资定增不超过7.2亿股，募集资金不超过39亿元，将全部用于偿还负债。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞；审校 曾祥进)

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