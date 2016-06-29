《汇市简讯》澳元/美元测试0.74，受新西兰元/美元涨势推动

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
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* 澳元/美元走高，受新西兰元/美元涨势推动，此前公布的数据显示，新西兰第一季失业率被下调
* 新西兰元/美元上涨0.5%
* 澳元/美元小涨0.1%至0.7395，有望回升至0.74上方
* 澳元/美元隔夜最高涨至0.7416，此前抛压一直占上风
* 澳元/美元仍收高0.8%，澳元/日圆涨1.55%，因风险交易增加
* 英国公投退欧后的欧盟峰会正在进行中，声明措辞将十分重要
(完)
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路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。