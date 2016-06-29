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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元测试0.74，受新西兰元/美元涨势推动

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* 澳元/美元走高，受新西兰元/美元涨势推动，此前公布的数据显示，新西兰第一季失业率被下调

* 新西兰元/美元上涨0.5%

* 澳元/美元小涨0.1%至0.7395，有望回升至0.74上方

* 澳元/美元隔夜最高涨至0.7416，此前抛压一直占上风

* 澳元/美元仍收高0.8%，澳元/日圆涨1.55%，因风险交易增加

* 英国公投退欧后的欧盟峰会正在进行中，声明措辞将十分重要

(完)

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