重发-《中国重要政经日程》--6月29日-9月11日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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=============================今日重要政经日程==========================
6月29日（周三）
--国台办上午10:00在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。
--G20能源部长会议在北京举行，至30日。
=============================近期重要政经日程==========================
*7月2日（周六）
--6月27日开幕的十二届全国人大常委会第二十一次会议正在审议资产评估法草案、野生动物保护法修订草案。如获通过，全国人大常委会办公厅拟于7月2日（星期六）下午4时在人民大会堂台湾厅举行新闻发布会，邀请全国人大常委会法工委、全国人大财经委、全国人大环资委、财政部、国家林业局等相关部门负责人共同回答与这几部法律案有关的问题。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完