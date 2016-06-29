《中国报摘》--其他报纸重要消息6月29日

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
**上海证券报**
--据东方财富Choice数据统计，截至6月28日，今年上半年共计394只新基金发行成立，募集资金总额近3,482.2亿元人民币。
--继互联网人身险业务自查启动后，记者获悉，互联网财险业务风险排查也将同时开启；重点排查第三方网络合作平台的经营资质，以及保险公司与互联网信贷平台合作业务的相关风险自查。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。