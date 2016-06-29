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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月29日

**上海证券报**

--据东方财富Choice数据统计，截至6月28日，今年上半年共计394只新基金发行成立，募集资金总额近3,482.2亿元人民币。

--继互联网人身险业务自查启动后，记者获悉，互联网财险业务风险排查也将同时开启；重点排查第三方网络合作平台的经营资质，以及保险公司与互联网信贷平台合作业务的相关风险自查。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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